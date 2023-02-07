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  • Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

Сьогодні 15:27
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Модель з Кривого Рогу, яка програла корону "Міс України Всесвіт 2021" дніпрянці Анні Неплях, поїде на конкурс Miss Charm-2023

Новости Днепра про Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

Модель з Кривого Рогу Анастасія Панова 16 лютого представить нашу країну на конкурсі Miss Charm-2023 у В’єтнамі. Дівчину можуть впізнати фанати шоу “ТОП-модель по-українськи”, адже Настя брала участь в одному із перших сезонів проєкту.

Відомо, що Анастасії 27 років, родом вона із Кривого Рогу. За освітою фельдшер швидкої допомоги, але Настя вирішила змінити професію та отримала додаткові знання в Американській академії коучингу. Зараз працює моделлю. Анастасія боролася за корону “Міс Україна Всесвіт” в 2021 році, але програла дніпрянці Анні Неплях.

Модель потрапила в скандал навесні, поїхавши на конкурс до Єгипту

Навесні 2022 року Анастасія обурила деяких українців тим, що у війну поїхала на Miss Eco International 2022. Тоді деякі користувачі соцмереж розкритикували Анастасію, бо дівчина поїхала на конкурс краси, коли її співвітчизники гинули на війні. Проте багато хто підтримав Настю.

Цьогоріч він відбувся 17 березня. За словами організаторів, конкурс покликаний через красу привертати увагу до еко-проблем.

У своєму Instagram вона тоді пояснила, що для неї було важливо, щоб про війну в Україні знали в світі.

Мені дуже важливо, щоб про війну в Україні знало якомога більше людей у ​​всьому світі. Я щодня розповідаю представницям 47 країн про події, які відбуваються на моїй землі. Я боротимуся за мир на міжнародній арені краси”, – написала Анастасія Панова у своєму інстаграмі.

Новости Днепра про Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

Miss Charm – це масштабний міжнародний конкурс краси, де красуні з усього світу представляють свою країну та демонструють її унікальні традиції. Учасниць обирають у співпраці з оргкомітетом престижних конкурсів краси з кожної країни-учасниці.

Анастасія вже вирушила до В’єтнаму, де її тепло зустріли організатори конкурсу.

Новости Днепра про Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

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Новости Днепра про Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вонаУкраїнська

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