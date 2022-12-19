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  • Мобільні оператори матимуть резерв для зв’язку на 3 доби у разі блекауту

Мобільні оператори матимуть резерв для зв’язку на 3 доби у разі блекауту

Сьогодні 19:15
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Мобільні оператори готують базові станції із резервом на 3 доби на випадок масштабного відключення електроенергії.

Новости Днепра про Мобільні оператори матимуть резерв для зв'язку на 3 доби у разі блекауту

Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щеголь.

“У нас працює понад 82% базових станцій, якщо не враховувати Луганську і Херсонську область… На виконання рішення РНБО і відповідного указу президента, що всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум також на 3 доби, на сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами”, — повідомив він.

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Новости Днепра про Мобільні оператори матимуть резерв для зв'язку на 3 доби у разі блекаутуУкраїнська Новости Днепра про Мобільні оператори матимуть резерв для зв'язку на 3 доби у разі блекаутуРусский

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