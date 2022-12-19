Мобільні оператори матимуть резерв для зв’язку на 3 доби у разі блекауту

Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щеголь.
“У нас працює понад 82% базових станцій, якщо не враховувати Луганську і Херсонську область… На виконання рішення РНБО і відповідного указу президента, що всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум також на 3 доби, на сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами”, — повідомив він.
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