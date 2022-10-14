Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронт

Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронт

Сьогодні 22:00
просмотров

Мобілізація в Україні триває вже восьмий місяць. Повістки приходять усім чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо вони не звільнені від військової служби з ряду причин. Ті, хто не має військового досвіду, також можуть бути призвані воювати, але на фронт їх відразу ж не відправляють.

Новости Днепра про Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронт

Спочатку всі бійці проходять підготовку. Так, військовозобов’язані громадяни, які не мають досвіду проходження військової служби, вирушають на навчання до спеціалізованих центрів (полігонів), або на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вузах.

Мобілізація чоловіків без досвіду не суперечить законодавству України, але тільки якщо вони пройдуть попереднє навчання. Відповідно до ст. 29 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, військовозобов’язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори перед тим як вирушити на фронт.

Навчання продовжується у середньому місяць. Бійці без досвіду особисто можуть попросити командирів військової частини направити їх на навчання, або продовжити практику, якщо вони не отримали потрібного досвіду. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронтУкраїнська Новости Днепра про Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронтРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами

    Поліцейські Кам`янського затримали 20-річного юнака за викрадення благодійної скриньки.

    Помер зірка “Гаррі Поттера” актор Роббі Колтрейн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Помер зірка “Гаррі Поттера” актор Роббі Колтрейн

    Шотландський актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років

    Ворог активно використовував РСЗВ та авіацію, а ЗСУ завдали значні втрати, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Ворог активно використовував РСЗВ та авіацію, а ЗСУ завдали значні втрати, – Генштаб

    Протягом доби ворог здійснив до десяти обстрілів з РСЗВ й…

    Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знати

    АТ «Дніпрогаз» продовжує встановлювати лічильники газу споживачам і інформує про…

    Наверх