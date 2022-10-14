Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронт

Мобілізація в Україні триває вже восьмий місяць. Повістки приходять усім чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо вони не звільнені від військової служби з ряду причин. Ті, хто не має військового досвіду, також можуть бути призвані воювати, але на фронт їх відразу ж не відправляють.

Спочатку всі бійці проходять підготовку. Так, військовозобов’язані громадяни, які не мають досвіду проходження військової служби, вирушають на навчання до спеціалізованих центрів (полігонів), або на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вузах.

Мобілізація чоловіків без досвіду не суперечить законодавству України, але тільки якщо вони пройдуть попереднє навчання. Відповідно до ст. 29 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, військовозобов’язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори перед тим як вирушити на фронт.

Навчання продовжується у середньому місяць. Бійці без досвіду особисто можуть попросити командирів військової частини направити їх на навчання, або продовжити практику, якщо вони не отримали потрібного досвіду.

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