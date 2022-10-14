Мобілізація чоловіків без військового досвіду: хто підлягає призову, і коли відправлять на фронт

Спочатку всі бійці проходять підготовку. Так, військовозобов’язані громадяни, які не мають досвіду проходження військової служби, вирушають на навчання до спеціалізованих центрів (полігонів), або на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вузах.
Мобілізація чоловіків без досвіду не суперечить законодавству України, але тільки якщо вони пройдуть попереднє навчання. Відповідно до ст. 29 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, військовозобов’язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори перед тим як вирушити на фронт.
Навчання продовжується у середньому місяць. Бійці без досвіду особисто можуть попросити командирів військової частини направити їх на навчання, або продовжити практику, якщо вони не отримали потрібного досвіду.
Читайте також:
Автор:
Поліцейські Кам`янського затримали 20-річного юнака за викрадення благодійної скриньки.
Шотландський актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років
Протягом доби ворог здійснив до десяти обстрілів з РСЗВ й…
АТ «Дніпрогаз» продовжує встановлювати лічильники газу споживачам і інформує про…