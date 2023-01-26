Мобілізація 2023: нові правила перевірок військовозобов’язаних та продовжена відстрочка

У Дніпрі співробітники військкоматів продовжують вручати повістки в різних місцях, оскільки в країні йде загальна мобілізація. Наприкінці грудня 2022 року змінилися правила вручення повісток. Прописано їх у Постанові Кабінету Міністрів №1487.

Як зазначають у ЗСУ, повістка видається насамперед для обліку військовозобов’язаних і резервістів у країні.

Згідно з внесеними Кабінетом Міністрів змінами тепер за наявності дозволу представники військкоматів можуть обходити будинки для вручення повісток. Дані до військкоматів передаватимуть також і центри зайнятості, а підприємства зобов’язані брати на роботу людину тільки після того, як при оформленні кадровикам буде пред’явлено військовий квиток.

Дані про військовозобов’язаного перевірятимуть одразу у шести реєстрах: демографічному, податковому, РАГСі, у реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, системі міграційної служби та базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Якщо в даних буде розбіжність щодо якоїсь людини, то її можуть повісткою викликати у військкомат для уточнення інформації.

Як зазначив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повістка може бути вручена у будь-якому місці, не забороненому законодавством. Вручити її може не лише представник терцентру комплектування, а й керівник підприємства, голова ОСББ, ЖЕКу та інші посадові особи. Така норма передбачена у законодавстві України.

За неявку до військкомату військовозобов’язаному загрожує штраф від 1,7 до 3,4 тис грн, а за не проходження медкомісії – до 8,5 тис грн. Нез’явлення на призовний пункт після проходження медкомісії загрожує позбавленням волі до 5 років.

Ще однією постановою, прийнятою 30 грудня 2022 року, Кабінет Міністрів продовжив на три місяці терміни чинної броні від призову. На відстрочку співробітників від мобілізації мають право підприємства виконують мобілізаційні завдання, які виробляють товари чи послуги потреб армії, установи критично важливі функціонування економіки країни, уповноважені банки. Під «бронь» також потрапляють працівники органів держвлади та місцевого самоврядування.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: