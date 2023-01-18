Загальна мобілізація 2023: хто та де може вручити повістку у Дніпрі

Наразі в Україні мобілізацію продовжили до 19 лютого цього року. З початку повномасштабного військового вторгнення рФ до нашої країни загальну мобілізацію Указом президента продовжують уже вчетверте. Військовозобов’язаним продовжують надходити повістки, після отримання яких потрібно з'явитися у військкомат.

4 види

«Закон не забороняє роздавати повістки військовозобов’язаним у будь-яких публічних місцях, але в документі обов’язково має бути підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також «мокра» печатка», – заявив начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

У повістці має бути зазначена дата вручення, адреса військкомату і час, коли туди потрібно з’явитися військовозобов’язаному. Також там мають бути зазначені всі дані військовозобов’язаного: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, адреса, місце роботи. У документі має бути уточнення, що слід брати із собою у військкомат, а також позначено вид повістки. Вона буває чотирьох видів: для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження (видають лише у військкоматі) та повістка на призов, але на даний момент вона не видається.

Хто може вручити

Як зазначає Роман Горбач, насамперед повістки видаються для уточнення даних військовозобов’язаних та їх кількості. Головне, що має зробити людина, якій вручили повістку на блокополі – піти у військкомат і стати на облік, надати про себе актуальну інформацію.

«В Україні й надалі роздаватимуть повістки у громадських місцях та на блокопостах, поки громадяни самі не будуть з’являтися у військкомати, як це передбачено законом військового стану. З усіх чоловіків, яким вручають повістки, таким чином закликають всього 5%. Саме повістки допомагають оновити інформацію про військовозобов’язаних», – сказав Роман Горбач.

Вручати повістки можуть працівники терцентру комплектування, уповноважені особи, керівники підприємств, управителі багатоквартирних будинків та фізособи-підприємці. Представники поліції ТРО не можуть вручати або заповнювати повістки.

Порожню повістку можуть заповнюватися на місці, але в цьому випадку при його заповненні має бути присутнім голова терцентру комплектування від імені якого вона вручається.

Не по формі

Якщо повістка оформлена не згідно з правилами – вона не вважається чинною. Тобто, якщо якісь дані в ній пропущені або не відповідають дійсності – вона не є документом. Повістка повинна вручатися тільки під розпис, особисто в руки військовозобов’язаному. Якщо її засунули у двері, кинули до поштової скриньки або передали родичами – отриманою вона не вважається і не є оповіщенням для військовозобов’язаного.

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