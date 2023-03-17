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Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

Сьогодні 17:35
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Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю, 17 березня, видала ордер на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Новости Днепра про Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на пресслужба суду.

Зазначається, що 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до рф, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям, – підкреслюється в повідомленні.

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Новости Днепра про Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт путінаУкраїнська

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