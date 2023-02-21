“Міць. Українська кам’яна”: в Україні пачку солі продають за 500 грн задля допомоги ЗСУ

В Україні виставили на продаж сіль від державного підприємства "Артемсіль", роботу якого зараз призупинено. Вартість кілограмової пачки становить 500 грн.

Платформа United24 спільно “Артемсіль” запустила у продаж партію солі “Міць. Українська кам’яна”. Подія присвячена роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Купити пачку солі у фірмовому пакуванні можна у торговій мережі “Сільпо”, а також через онлайн-магазин Rozetka. Вартість складає 500 грн, причому 465 грн із цієї суми відправляють на потреби ЗСУ, а саме – на закупівлю дронів-камікадзе для Головного управління розвідки України.

Дизайн пачки розробив відомий український дизайнер Артем Гусєв. У його проєкті слово “Сіль” замінили на “Міць”, а кам’яну квітку – на тризуб. Ілюстрація стала популярною – її публікували у медіа та встановлювали на аватари у соціальних мережах.

Партія – 20 тонн, це 100 тисяч упаковок солі. Нагадаємо, що соледарська “Артемсіль” призупинила роботу у квітні 2022 року, вперше після Другої світової війни. Будівлі, обладнання та цехи зруйновані російськими окупантами. Вдалося вивезти частину запасів продукту, але зараз його вже немає на полицях супермаркетів. Справа в тому, що оригінальний макет знищено. Папір, який закуповували, зокрема, у Рубіжанського картонно-тарного комбінату, недоступний через тимчасову окупацію регіону.

Реалізація уцілілого товару має нагадати про спротив та мужність українського народу, а також принести дохід, який спрямують на благодійність.

“Щоб допомогти українським захисникам та захисницям. Щоб повернути українські міста. Щоб повернутися у Соледар”, – зазначили організатори.

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