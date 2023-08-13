Містян закликають перебувати в безпечних місцях: Росія з самого ранку тероризує Нікополь обстрілами

Про те, що населений пункт перебуває під ворожим вогнем, повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
“Сьогодні від ранку окупанти декілька разів обстріляли Нікополь. Наразі триває черговий обстріл міста”, – уточнив він.
Містян закликають перебувати у безпечних місцях.
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