Містян закликають перебувати в безпечних місцях: Росія з самого ранку тероризує Нікополь обстрілами

Усю ніч, 13 серпня, російські окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії, проте обстріл не припинився і зранку. Наразі ворог продовжує атакувати місто.

Про те, що населений пункт перебуває під ворожим вогнем, повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Сьогодні від ранку окупанти декілька разів обстріляли Нікополь. Наразі триває черговий обстріл міста”, – уточнив він.

Містян закликають перебувати у безпечних місцях.

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