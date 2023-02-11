“Містячковий Бенксі”: у Дніпрі шукають творця загадкового вуличного гнома (ФОТО)

У Дніпрі шукають автора загадкової скульптури.

На вулиці Святослава Хороброго помітили загадковий витвір стріт-арту. Скульптура з’явилася поблизу одного із кафе та привернула увагу мешканців міста.

Своєю знахідкою поділився в своєму Facebook Сергій Білий.

Дивна скульптура стоїть біля дерева та наче “вросла” в нього. Арт нагадує садового гнома або дівчинку-чарівницю. З чого зроблена фігура незрозуміло. З першого погляду здається, що вона виготовлена з глини, піску чи навіть грязюки. У коментарях припускають, що це власність кав’ярні навпроти.

Чудова архітекторка та вчителька Olga Slavinsky помітила на вулиці ось такий витвір вуличного мистецтва та надіслала фото Pavlo Slavinskyi

А на запитання: «Де це?», — намалювала таку мапу (а це вже окрема естетика!) Ось що означає стара школа… Так я про що! Хочемо дізнатись, хто автор цього витвору, щоб як мінімум поаплодуватита подякувати! Це вам не на фасадах незрозумілу х… малювати. Це класно!

Тож якщо хтось знає автора, підкажіть, будь ласка, – написав Сергій Білий.

Знайшла фігургу архітекторка та викладачка Olga Slavinsky.

Вона ж намалювала карту з місцезнаходженням витвору мистецтва. До загадки рівня “хто такий Бенксі” звичайно не дотягує, але все одно цікаво, хто автор цього стріт-арту.

Для довідки: Бенксі – псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Популярність здобув завдяки своєму стріт-арту на гострі соціальні теми. Раніше ми писали, що Бенксі намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Нагадаємо, у центрі Дніпра виріс зефірний ліс та гуляє гігантський пряник.

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