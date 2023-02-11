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  • “Містячковий Бенксі”: у Дніпрі шукають творця загадкового вуличного гнома (ФОТО)

“Містячковий Бенксі”: у Дніпрі шукають творця загадкового вуличного гнома (ФОТО)

Сьогодні 20:02
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У Дніпрі шукають автора загадкової скульптури.

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На вулиці Святослава Хороброго помітили загадковий витвір стріт-арту. Скульптура з’явилася поблизу одного із кафе та привернула увагу мешканців міста. 

Своєю знахідкою поділився в своєму Facebook Сергій Білий. 

Дивна скульптура стоїть біля дерева та наче “вросла” в нього. Арт нагадує садового гнома або дівчинку-чарівницю. З чого зроблена фігура незрозуміло. З першого погляду здається, що вона виготовлена з глини, піску чи навіть грязюки. У коментарях припускають, що це власність кав’ярні навпроти.

Чудова архітекторка та вчителька Olga Slavinsky помітила на вулиці ось такий витвір вуличного мистецтва та надіслала фото Pavlo Slavinskyi
А на запитання: «Де це?», — намалювала таку мапу (а це вже окрема естетика!)
Ось що означає стара школа… Так я про що! Хочемо дізнатись, хто автор цього витвору, щоб як мінімум поаплодувати 👏🏻 та подякувати!
Це вам не на фасадах незрозумілу х… малювати. Це класно!
Тож якщо хтось знає автора, підкажіть, будь ласка, – написав Сергій Білий. 
 

Новости Днепра про

Знайшла фігургу архітекторка та викладачка Olga Slavinsky. 

Вона ж намалювала карту з місцезнаходженням витвору мистецтва. До загадки рівня “хто такий Бенксі” звичайно не дотягує, але все одно цікаво, хто автор цього стріт-арту. 

Новости Днепра про

Для довідки: Бенксі – псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Популярність здобув завдяки своєму стріт-арту на гострі соціальні теми. Раніше ми писали, що Бенксі намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Нагадаємо, у центрі Дніпра виріс зефірний ліс та гуляє гігантський пряник.

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