Місцевий Пабло Ескобар: житель Дніпра очолив наркосиндикат з багатомільйонним оборотом

Дніпровський Пабло Ескобар попався поліції.

На Дніпропетровщині викрили злочинну організацію, яка займалася продажем наркотиків. Деталі повідомили в пресслужбах ДБР, НПУ, ОГП.

Так, мешканець Дніпра очолив злочинну банду, яка займалася розповсюдженням наркотиків у прифронтових регіонах України та зокрема на Дніпропетровщині. Як розповіли в Нацполіції, у групі була чітка ієрархічна структура.

Дніпрянин, ставши лідером цього угрупування, залучив до бізнесу чоловіків та жінок віком від 28 до 43 років. Усі вони мали свої функції – хтось фасував, хтось займався розширенням ринку, а хтось розкладав “закладки” для клієнтів.

В основному банда торгувала метамфетаміном та канабісом на території двох областей – Дніпропетровської та Полтавської. За наркотики вони просили передоплату, яку покупці мали перерахувати на один із 50 спеціальних банківських рахунків. На кожен із них щомісячно надходило до 5 мільйонів гривень.

За рік прибутки банди складали майже 200 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 36 обшуків в Дніпрі та області. Під час перевірок вони вилучили наркотики, приладдя для їхнього фасування, банківські картки, “чорнові” записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки.

Ймовірно, до цього причетні двоє діючих та колишніх працівників поліції, в помешканнях яких вже провели обшуки. У прокуратурі повідомили, що мешканцю Дніпра та восьми його спільникам оголосили про підозру в створення злочинної банди. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Для довідки: Пабло Екобар – колумбійський наркобарон. Відомий як один з найбільш зухвалих злочинців XX сторіччя не лише Колумбії, але й усього світу, заробивши величезні гроші на наркобізнесі

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