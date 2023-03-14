Місцеві Бонні та Клайд: у Дніпрі піймали пару грабіжників, які були в активному розшуку

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.
Близько 5-ї ранку 14 березня, біля гаражів на вулиці Русанівській патрульні помітили підозрілих жінку та чоловіка з портфелем. Помітивши службовий автомобіль, вони пішли в іншу сторону та пришвидчилися.
Через це патрульні вирішили перевірити підозрілих громадян. Під час спілкування чоловік намагався позбутися свого портфеля. Інспектори цьому завадили і попросили відчинити його. Всередині вони побачили слюсарний інструмент, купу відмичок, ключів та ліхтарик.
Як з’ясувалося, чоловік перебуває в активному розшуку за крадіжку з проникненням. Ймовірного грабіжника та його спільницю забрали у відділок для подальших слідчих дій.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали росіянина-нелегала, який робив “закладки”. А на Дніпропетровщині винесли вирок банді злочинців, які вдерлися в будинок фермера та вбили його на очах у його родини.
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