Місто на Дніпропетровщині повністю залишилося без водопостачання: у чому річ

Про це повідомили в КП “Синельниківський міський водоканал” ДОР.
У зв’язку з аварійною ситуацією на магістральній мережі водопостачання КП “Дніпро – Західний Донбас” діаметром ДУ 1200 мм, у Синельниковому припинять водопостачання до моменту ліквідації аварійної ситуації.
Орієнтовний час завершення аварійно-відновлювальних робіт 23 липня 20:00, але процес може затягнутися.
Про запуск водопровідної помпової станції #3 ДЗД буде повідомлено додатково.
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