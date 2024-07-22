Місто на Дніпропетровщині повністю залишилося без водопостачання: у чому річ

Синельникове на Дніпропетровщині без води через аварію на водогоні.

Про це повідомили в КП “Синельниківський міський водоканал” ДОР.

У зв’язку з аварійною ситуацією на магістральній мережі водопостачання КП “Дніпро – Західний Донбас” діаметром ДУ 1200 мм, у Синельниковому припинять водопостачання до моменту ліквідації аварійної ситуації.

Орієнтовний час завершення аварійно-відновлювальних робіт 23 липня 20:00, але процес може затягнутися.

Про запуск водопровідної помпової станції #3 ДЗД буде повідомлено додатково.

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