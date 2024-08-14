Місто на Дніпропетровщині через аварію залишилося без води: коли відновлять водопостачання

КП “Синельниківський міський водоканал” ДОР інформує, що у зв’язку з аварійною ситуацією на магістральній мережі водопостачання КП “Дніпро – Західний Донбас” діаметром ДУ 1200 мм, в м.Синельникове буде припинене водопостачання 14 серпня з 19:00 до моменту ліквідації аварійної ситуації.
Орієнтовний час завершення аварійно-відновлювальних робіт 16 серпня 14:00.( додатково + декілька годин на заповнення системи)
Про запуск водопровідної насосної станції буде повідомлено додатково.
Просимо вибачення за тимчасові незручності, – йдеться у повідомленні.
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