Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву

Сьогодні 14:07
просмотров

У Дніпрі популярне кафе змінило назву, після палких суперечок в соцмережах.

Новости Днепра про Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву

У Дніпрі нещодавно демонтували два пам’ятники Пушкіну. Перший – монумент російському письменнику, а другий (більше відомий, як Танк на Яворницького) – генералові, який начебто брав участь в боях поблизу Дніпра в часи Другої світової. Проте в місті був ще один Пушкін.

На проспекті Лесі Українки (раніше проспект Пушкіна) розташовувалося кафе Pushkin.

У зв’язку з цим в соцмережах виникла дискусія, під час якої дніпряни вимагали, щоб кафе перейменували, бо і проспект так вже не називається, і Пушкіна в місті бачити вже не хочуть.

Днями стало відомо, що скандальну вивіску прибрали. Як перейменували кафе поки що невідомо, проте містяни вже пропонують назвати його Леся, адже проспект тепер названий на честь української письменниці.

Фото оновленого кафе опублікував Serhii Volynets. 

Новости Днепра про Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву

Читайте також:

Новости Днепра про Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назвуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    69 годин: рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    69 годин: рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Дніпрі

    14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

    У мережі розповіли історію чоловіка, який світив ліхтариком з вікна зруйнованої квартири у Дніпрі: вже втретє втратив все
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    У мережі розповіли історію чоловіка, який світив ліхтариком з вікна зруйнованої квартири у Дніпрі: вже втретє втратив все

    Чоловік, який світив ліхтариком з квартири на останньому поверсі зруйнованого…

    “Дах не захистить від ракет, а Patriot так”: мешканці Дніпра зібрались на мітинг біля зруйнованого будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    “Дах не захистить від ракет, а Patriot так”: мешканці Дніпра зібрались на мітинг біля зруйнованого будинку

    Дніпряни влаштували мітинг біля зруйнованого будинку на Перемозі.

    У мережі опублікували відео влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У мережі опублікували відео влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі

    Місцевий телеграм-канал опублікував відео від очевидців, де видно як російська…

    Наверх