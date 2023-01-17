Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву

У Дніпрі популярне кафе змінило назву, після палких суперечок в соцмережах.

У Дніпрі нещодавно демонтували два пам’ятники Пушкіну. Перший – монумент російському письменнику, а другий (більше відомий, як Танк на Яворницького) – генералові, який начебто брав участь в боях поблизу Дніпра в часи Другої світової. Проте в місті був ще один Пушкін.

На проспекті Лесі Українки (раніше проспект Пушкіна) розташовувалося кафе Pushkin.

У зв’язку з цим в соцмережах виникла дискусія, під час якої дніпряни вимагали, щоб кафе перейменували, бо і проспект так вже не називається, і Пушкіна в місті бачити вже не хочуть.

Днями стало відомо, що скандальну вивіску прибрали. Як перейменували кафе поки що невідомо, проте містяни вже пропонують назвати його Леся, адже проспект тепер названий на честь української письменниці.

Фото оновленого кафе опублікував Serhii Volynets.

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