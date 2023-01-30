Мінус півтисячі окупантів за добу, – Генштаб про роботу ЗСУ
Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано, танків ‒ 3201 (+4) од, бойових броньованих машин – 6369 (+3) од, артилерійських систем – 2196 (+1) од, РСЗВ – 453 (+0) од, засоби ППО – 221 (+0) од, літаків – 293 (+0) од, гелікоптерів – 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од, спеціальна техніка – 199 (+0). Ч итайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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