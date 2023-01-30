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Мінус півтисячі окупантів за добу, – Генштаб про роботу ЗСУ

Сьогодні 09:30
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Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.

Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів за добу, - Генштаб про роботу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6369 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засоби ППО – 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилаті ракети – 796 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 199 (+0).

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Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів за добу, - Генштаб про роботу ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів за добу, - Генштаб про роботу ЗСУРусский

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