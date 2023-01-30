Мінус півтисячі окупантів за добу, – Генштаб про роботу ЗСУ

Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3201 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6369 (+3) од,

артилерійських систем – 2196 (+1) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засоби ППО – 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),

крилаті ракети – 796 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,

спеціальна техніка – 199 (+0).

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