Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії
З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них - за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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Втрати російської армії у техніці: танків – 2871 (+10); бойових броньованих машин – 5797 (+24); артилерійських систем – 1860 (+10); РСЗВ – 393; засобів ППО – 209 (+1); літаків – 278; вертольотів – 261; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14); крилаті ракети – 474 (+75); кораблі/катери – 16; автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9); спеціальна техніка – 160. Читайте также:
Українська Надежда Захарченко
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