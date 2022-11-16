Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них - за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Втрати російської армії у техніці:

танків – 2871 (+10);

бойових броньованих машин – 5797 (+24);

артилерійських систем – 1860 (+10);

РСЗВ – 393;

засобів ППО – 209 (+1);

літаків – 278;

вертольотів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);

крилаті ракети – 474 (+75);

кораблі/катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);

спеціальна техніка – 160.

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