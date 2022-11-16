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Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

Сьогодні 09:30
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З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них - за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Новости Днепра про Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

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Втрати російської армії у техніці:

  • танків – 2871 (+10);
  • бойових броньованих машин – 5797 (+24);
  • артилерійських систем – 1860 (+10);
  • РСЗВ – 393;
  • засобів ППО – 209 (+1);
  • літаків – 278;
  • вертольотів – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);
  • крилаті ракети – 474 (+75);
  • кораблі/катери – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);
  • спеціальна техніка – 160.

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Новости Днепра про Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росіїУкраїнська

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