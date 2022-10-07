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Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтня

Сьогодні 11:30
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтня

За вчорашній день ЗСУ ліквідували щонайменше 350 окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила 61680 солдатів.

Також загарбники недорахувалися 2466 (+17 за минулу добу) танків, 5093 (+29) ББМ, 1455 (+31) артилерійських систем, 266 літаків, 233 (+1) вертольоти та багато чого ще.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – 61680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2466 (+17),
  • бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29),
  • артилерійських систем – 1455 (+31),
  • РСЗВ – 344 (+0),
  • засоби ППО ‒ 177 (+0),
  • літаків – 266 (+0),
  • гелікоптерів – 233 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8),
  • спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках, – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтня

 

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Новости Днепра про Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтняУкраїнська Новости Днепра про Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтняРусский

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