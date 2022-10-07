Мінус 350 окупантів, 29 ББМ, 17 танків та вертоліт: втрати ворога на 7 жовтня

За вчорашній день ЗСУ ліквідували щонайменше 350 окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила 61680 солдатів.
Також загарбники недорахувалися 2466 (+17 за минулу добу) танків, 5093 (+29) ББМ, 1455 (+31) артилерійських систем, 266 літаків, 233 (+1) вертольоти та багато чого ще.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках, – зазначили в Генштабі.
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