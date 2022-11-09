Мінубивства РФ відзвітувало про знищення в Дніпрі складу з HIMARS

За словами так званого Міноборони РФ, поблизу Дніпра вони знищили склад з боєприпасами та хаймарсами. Насправді, росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе по цивільному об’єкту.
В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами, — зазначають в Мінубивстві.
Унаслідок атаки по логістичному підприємству постраждало 4 чоловіків. По словам лікарів, троє з них “важкі” та знаходяться а реанімації.
Як розповіли рятувальники, спочатку в склади влучив один шахед, а потім коли рятувальники почали гасити пожежу, прилетіло ще два.
Читайте також:
Автор:
У передмісті Дніпра знайшли обгоріле тіло чоловіка.
Уночі окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область дронами.
У Дніпрі можна без проблем орендувати квартиру різного метражу. Відповідно…
Офіс "Укрнафти" заблокували озброєні люди. Раніше повідомлялося, що компанію передадуть…