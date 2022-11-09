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Мінубивства РФ відзвітувало про знищення в Дніпрі складу з HIMARS

Сьогодні 14:46
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Атаку на логічне підприємство в Дніпрі, росіяни назвали знищенням складу з боєприпасами до хаймарсів.

Новости Днепра про Мінубивства РФ відзвітувало про знищення в Дніпрі складу з HIMARS

За словами так званого Міноборони РФ, поблизу Дніпра вони знищили склад з боєприпасами та хаймарсами. Насправді, росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе по цивільному об’єкту.

В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами, — зазначають в Мінубивстві.

Унаслідок атаки по логістичному підприємству постраждало 4 чоловіків. По словам лікарів, троє з них “важкі” та знаходяться а реанімації.

Як розповіли рятувальники, спочатку в склади влучив один шахед, а потім коли рятувальники почали гасити пожежу, прилетіло ще два.

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Новости Днепра про Мінубивства РФ відзвітувало про знищення в Дніпрі складу з HIMARSУкраїнська

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