Міносвіти зупинило набір в аспірантуру за контрактом до 1 січня 2025 року

В Україні призупинили набір на аспірантуру.

Міністерство освіти і науки України призупинило набір в аспірантуру за контрактом до 1 січня 2025 року. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Це також стосується переведення та поновлення на денну або дуальну форму здобуття освіти, крім низки винятків.

Відповідно до наказу, тимчасово до 1 січня 2025 року зупиняється приймання заяв, проведення конкурсного відбору та укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником і зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.

Тимчасово неможливе переведення та поновлення (включно з допуском до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання) на денну або дуальну форму здобуття освіти. Ця норма не стосуватиметься:

здобувачів вищої освіти, які мали перерву в навчанні у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною;

осіб, звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року;

осіб, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями;

осіб, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більш ніж один рік;

осіб, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

У 2024 році неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. За контрактом залишається заочна та вечірня форми навчання, які не передбачають відстрочку від мобілізації. При цьому кількість бюджетних місць збільшили з 3200 до 7000.

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