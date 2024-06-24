Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через “ухилянтів”

Віднині вступити в аспірантуру на контракт можна буде лише на заочну та вечірню форми навчання, й це не даватиме права на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

За його словами, таке рішення було ухвалено з огляду на велику кількість чоловіків призовного віку, які виявили бажання навчатися в аспірантурі після 2022 року.

Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024-му, – написав міністр.

Що зміниться?

Для вступу в магістратуру та аспірантуру у 2024 році будуть потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), де прохідний бал становить 160, і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Для вступу в магістратуру іспит з іноземної мови є обов’язковим, а для аспірантури – ні.

При цьому вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації.

Акцент — на якість освіти, тому пріорітетизуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3200 до 7000, – написав Лісовий.

Водночас у МОН уточнили, що переведення з інших форм навчання на денну форму впродовж 2024 року буде недоступним.

“Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов’язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо)”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Щодо змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році:

Зберігається ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Тому всі хто, зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів. Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит. Натомість оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, залишається обов’язковою для вступу на магістерські програми.

У частині спеціального наказу МОН передбачаються такі нововведення:

Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. Важливо: у 2024 рік неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. Збільшується кількість бюджетних місць із традиційних 3200 до 7000. Таким чином кількість реальних аспірантів, які насправді бажають здійснювати наукову роботу і розвиватися в аспірантурі буде забезпечено. Саме ЗВО і наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочими, своїми вступними випробуваннями обиратимуть тих вступників, які найталановитіші. За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання — як за державним замовленням, так і за контрактом). Важливо: вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочення від мобілізації. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов’язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

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