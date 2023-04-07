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Мінімальна видимість: синоптики попередили про щільний туман в Дніпрі

Сьогодні 14:32
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У Дніпрі погіршаться погані умови.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про щільний туман в Дніпрі

Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, за прогнозами синоптиків у Дніпрі та області вночі 8 квітня буде погіршення погодних умов. Через це в суботу вранці в області очікують щільний туман. Видимість складатиме всього 300-500 метрів. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Крім цього, завтра в місті очікуються дощі, але буде досить тепло. Температура повітря прогріється до +17.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли до Дніпра завітає справжня літня спека, але поки що на нас чекають “бурхливі метеотанці”, з постійними перепадами температури та дощами. 

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Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про щільний туман в ДніпріУкраїнська

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