Мінімальна видимість: синоптики попередили про щільний туман в Дніпрі

Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
Так, за прогнозами синоптиків у Дніпрі та області вночі 8 квітня буде погіршення погодних умов. Через це в суботу вранці в області очікують щільний туман. Видимість складатиме всього 300-500 метрів. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Крім цього, завтра в місті очікуються дощі, але буде досить тепло. Температура повітря прогріється до +17.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли до Дніпра завітає справжня літня спека, але поки що на нас чекають “бурхливі метеотанці”, з постійними перепадами температури та дощами.
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