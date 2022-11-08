Мінімальна видимість: Дніпро затягне густим туманом

У Дніпрі вночі та вранці 9 листопада буде сильний туман.
Про це попередили в обласному управлінні ДСНС.
Очікується, що видимість на дорогах буде 300-500 метрів. Рівень небезпечності – перший (жовтий). Автомобілістів та пішоходів просять бути обережними.
Нагадаємо, зараз в Дніпрі тривають стабілізаційні відключення світла. Через це на деяких вулицях можуть не працювати світлофори, тому будьте обережні.
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