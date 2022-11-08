Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мінімальна видимість: Дніпро затягне густим туманом

Сьогодні 16:36
просмотров

Дніпро завтра затягне густим туманом.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро затягне густим туманом

У Дніпрі вночі та вранці 9 листопада буде сильний туман.

Про це попередили в обласному управлінні ДСНС.

Очікується, що видимість на дорогах буде 300-500 метрів. Рівень небезпечності – перший (жовтий). Автомобілістів та пішоходів просять бути обережними.

Нагадаємо, зараз в Дніпрі тривають стабілізаційні відключення світла. Через це на деяких вулицях можуть не працювати світлофори, тому будьте обережні.

Читайте також:

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро затягне густим туманомУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі у 85-річного дідуся вкрали більше 100 тисяч гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:58
    У Дніпрі у 85-річного дідуся вкрали більше 100 тисяч гривень

    У дідуся із Дніпра вкрали більше 100 тисяч гривень.

    Тролейбуси не ходять: у Дніпрі на Набережній Перемоги обірвалася контактна мережа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:35
    Тролейбуси не ходять: у Дніпрі на Набережній Перемоги обірвалася контактна мережа

    Сьогодні, 8 листопада, у Дніпрі на Набережній Перемоги трапилася аварія.

    Хто такий академік Чекмарьов на честь якого названо вулицю у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    Хто такий академік Чекмарьов на честь якого названо вулицю у Дніпрі

    Прогулюючись вулицями Дніпра часто, ми не замислюємося на честь кого…

    Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

    У Дніпрі знову хвиля мінувань.

    Наверх