Мінімальна видимість: Дніпро затягне густим туманом

Дніпро завтра затягне густим туманом.

У Дніпрі вночі та вранці 9 листопада буде сильний туман.

Про це попередили в обласному управлінні ДСНС.

Очікується, що видимість на дорогах буде 300-500 метрів. Рівень небезпечності – перший (жовтий). Автомобілістів та пішоходів просять бути обережними.

Нагадаємо, зараз в Дніпрі тривають стабілізаційні відключення світла. Через це на деяких вулицях можуть не працювати світлофори, тому будьте обережні.

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