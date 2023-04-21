Міні-піг, їжак та сурикат: яких незвичайних «домашніх» тварин можна купити в Дніпрі (ФОТО)

Собаки та коти – «найтрадиційніші» домашні тварини. Але у Дніпрі у звичайних квартирах також тримають маленьких поросят, їжачків і навіть єнотів. За вартістю ці звірята нічим не відрізняються від котів і собак, а іноді коштують набагато дешевше породистих чотирилапих і хвостатих.

Журналісти dnepr.info дізналися, яких незвичайних тварин продають у Дніпрі та скільки вони коштують.

Маленького сурикатика у Дніпрі продають по 20 тис грн. Автор оголошення повідомляє, що є сертифікованим розвідником цих звірят у країні. На додачу до суриката видадуть свідоцтво про його народження, а власника звіра готові консультувати з приводу утримання та годування у будь-який час та у будь-який день. Як домашніх вихованців сурикатів тримають вдома у Південній Африці, вони чудово ладнають із собаками та кішками. Люблять вільно гуляти по дому, а їдять м’ясо, фрукти, овочі, яйця, молочні продукти та дуже люблять зоофобсів.

Купити плямисте ручне порося породи бергштрессер кнірт можна за 5,5 тис грн. Тварині вже виповнилося 3 місяці. Вона має щеплення, він кастрована і оброблена від паразитів. Привчається до лотка і готова гуляти на шлейці. Продавець обіцяє, що тварина виросте максимум до 15 кг, а проживе років 20. Міні-піг легко навчається різним командам. Їсть каші, пісне м’ясо, рибу без кісточок, молочні продукти, а ось від більшості овочів він набирає зайву вагу.

Купити в Дніпрі тхіра можна за 4 тис грн. Йому вже виповнилося 2,5 роки. Звір привчений до лотка та оброблений від паразитів. Віддадуть його новому господареві разом із кліткою. У продавця до майбутнього покупця є своя вимога – той має хоч щось знати про тхорів та любити цього звірка. Тхір може неприємно пахнути, любить ховати предмети, але тварина не гризе меблі. Він дуже активний, любить грати та проводити весь вільний час із господарем, а спати в гамаку в клітці.

За 29,5 тис. грн у Дніпрі можна купити єнота. Тварині виповнилося 5 місяців. Автор оголошення зазначає, що звір активний та ручний, а всі подробиці обіцяє розповісти по телефону.

Купити африканського карликового їжака коштуватиме тисячу гривень. Годувати його можна котячим кормом, курячими субпродуктами, а от молоко він не любить. Тварина цілком домашня, у дикій природі не виживе. Він зовні дуже схожий на звичайного, але вдвічі менше. Виростає до 20 см завдовжки і важить 500 грам. Мешкає до 6 років. Може жити в клітці чи тераріумі, не любить протягів, сонця та перегріву. Ідеальна температура для їжака +20 градусів тепла.

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