Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Поблизу Дніпра розташований мальовничий кар'єр.

Про це розповів дніпровський мандрівник Олександр Ярошенко на своїй сторінці в Facebook.

Розташована каменярня в Таромському. Це покинутий гранітний кар’єр, який не працює вже декілька десятиліть, і зараз перетворився в одне із місць для відпочинку. Олександр показав, як камернярня виглядає у жовтні.

Так, до гранд-каньйону в США не дотягує, але до нього тисячі кілометрів, а Таромську каменярню можна побачити в будь-який час. Варто тільки проїхатися годинку на машині.

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