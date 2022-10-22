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  • Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Сьогодні 13:34
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Поблизу Дніпра розташований мальовничий кар'єр. 

Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Про це розповів дніпровський мандрівник Олександр Ярошенко на своїй сторінці в Facebook.

Розташована каменярня в Таромському. Це покинутий гранітний кар’єр, який не працює вже декілька десятиліть, і зараз перетворився в одне із місць для відпочинку. Олександр показав, як камернярня виглядає у жовтні. 

Так, до гранд-каньйону в США не дотягує, але до нього тисячі кілометрів, а Таромську каменярню можна побачити в будь-який час. Варто тільки проїхатися годинку на машині. 

Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)

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Новости Днепра про Міні гранд-каньйон поблизу Дніпра: як восени виглядає унікальна каменярня (ФОТО)Українська

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