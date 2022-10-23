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  • Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми

Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми

Сьогодні 10:50
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За останні тижні ворожа росія нанесла десятки ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Такі дії країни-террориста призводять до відсутності світла та тепла в мирного населення і несуть величезні збитки для України.

Голова Міненерго Герман Галущенко розповів про збитки, які принесли Україні ракетні та дронові удари. За його словами від них постраждало вже 40% енергетичної інфраструктури країни. 

Збитки сягають мільярдів доларів. Мушу вам сказати. що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше – підсумував Галущенко.

Однак очільник Міненерго додав, що вихід з цієї кризи є – це імпорт електроенергії. Наразі деякі трейдери вже розпочали перемовини з іноземними постачальниками.

Новости Днепра про Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми

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