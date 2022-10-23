Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми

Голова Міненерго Герман Галущенко розповів про збитки, які принесли Україні ракетні та дронові удари. За його словами від них постраждало вже 40% енергетичної інфраструктури країни.
Збитки сягають мільярдів доларів. Мушу вам сказати. що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше – підсумував Галущенко.
Однак очільник Міненерго додав, що вихід з цієї кризи є – це імпорт електроенергії. Наразі деякі трейдери вже розпочали перемовини з іноземними постачальниками.
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