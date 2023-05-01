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  • Мільйонні збитки: у Дніпровському районі банда “лісорубів” знищила частину лісу

Мільйонні збитки: у Дніпровському районі банда “лісорубів” знищила частину лісу

Сьогодні 17:06
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У Дніпровському районі працювали "чорні лісоруби".

Новости Днепра про Мільйонні збитки: у Дніпровському районі банда

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У Дніпровському районі викрили чоловіка, який зібрав “банду” лісорубів, які незаконно рубали дерева на території захисних лісових насадженнях. До цього він залучив 5-ох своїх друзів. 

Зрубані дерева привозили на територію орендованих ділянок, перетворювали на дрова, а потім продавали приватним особам та комерційним підприємства. Лісорубів зловили “на гарячому”.

Внаслідок незаконної порубки лісу державі завдано понад 2 млн грн збитків. Під час обшуків поліціянти вилучили 800 кубометрів дров, а також знаряддя – бензопили та машини, вартістю понад 4 мільйони гривень.

Наразі чотирьох “чорних лісорубів” заарештували, а стосовно ще двох вирішується питання. Усім шістьом повідомили про підозру в незаконній вирубці та збуту лісових насаджень.

Новости Днепра про Мільйонні збитки: у Дніпровському районі банда

Новости Днепра про Мільйонні збитки: у Дніпровському районі банда

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