Мільйон у спадок: ким доводиться Залужному українець із США, який заповів йому гроші

Якби не публікація газеті The New York Times, ніхто б в Україні і не дізнався, що генерал Залужний передав отриману спадщину в мільйон доларів на потреби ЗСУ. Американська преса першою розповіла про непублічний вчинок українського Головнокомандувача.

У своєму матеріалі журналісти посилалися на розповідь родини українського американця Григорія Степанця. Пізніше Національний банк підтвердив, що гроші Валерій Залужний переказав на спеціальний рахунок для збору коштів на потрібні армії ще 5 січня 2023 року.

Як виявилось, Григорій Степанець не родич Валерію Залужному. Він – відомий вчений. Народився у Вінниці за кілька років до початку Другої світової війни. Пізніше закінчив школу з відзнакою, а потім і отримав ступінь магістра з математики, хімії та став кандидатом наук з фізичної хімії. Працював у кількох установах старшим системним програмістом та аналітиком. Останню свою посаду – у Геофізичному науково-дослідному інституті у Москві він втратив після того, як підписав листа на підтримку дисидентів. В 1989 отримав право на виїзд з СРСР і полетів у США, де почав працювати в корпорації Mikrosoft і разом з колегою винайшов патент на декодування кодів даних змінної довжини. Помер Григорій Степанець у віці 85 років.

За словами родичів Степанця, він дуже любив Україну. Крім коштів, які він заповів генералу Залужному, він також залишив по 2 мільйони доларів двом українським навчальним закладам – Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університету.

Спадщина стала для Валерія Залужного несподіванкою.

«Я все життя віддав Збройним силам. І не сумнівався, що має робити зі спадщиною. Остання воля пана Григорія, вочевидь, полягала в тому, щоби підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний усім, хто допомагає Збройним силам України. І вдячний моїй родині за розуміння», – так здобуття спадщини прокоментував Валерій Залужний для видання «УП».

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