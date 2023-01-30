Підірвався терорист-смертник: внаслідок вибуху в мечеті Пакистану загинуло 17 людей

За версією правоохоронців, у мечеть проник терорист-смертник, який підірвав себе під час полуденної молитви.

Як повідомляє місцевий канал Dawn News, інцидент стався 30 січня в місті Пешавар. Там під час обідньої молитви в мечеті пролунав вибух. Попередньо відомо, що загинуло 17 людей, а постраждало 90 осіб.

За словами силовиків, у момент нападу в мечеті знаходилася велика кількість людей. Імовірно, теракт був здійснений смертником, який сидів під час молитви в першому ряду. Через потужний вибух частина стіни мечеті обрушилася і завалила людей, котрі перебували всередині.

Правоохоронці перекрили територію навколо мечеті та з’ясовують обставини події.

Кількість загиблих може зрости. 10 людей госпіталізували до лікарні в критичному стані.

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