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Металошукачі на залізничному вокзалі Дніпра: де саме перевірятимуть пасажирів

Сьогодні 15:16
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На вокзалі Дніпра з 15 жовтня запрацює комплексна система огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.

Новости Днепра про Металошукачі на залізничному вокзалі Дніпра: де саме перевірятимуть пасажирів

Зокрема, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.

Аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та два місяці – у Харкові.

В “Укрзалізниці” розповіли, де саме перевірятимуть пасажирів:

1. Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу.

2. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами.

3. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито.

Просимо пасажирів та інших відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин. Турбуємося про вашу безпеку, – зазначили в “Укрзалізниці”.

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Новости Днепра про Металошукачі на залізничному вокзалі Дніпра: де саме перевірятимуть пасажирівУкраїнська Новости Днепра про Металошукачі на залізничному вокзалі Дніпра: де саме перевірятимуть пасажирівРусский

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