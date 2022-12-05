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Метал, паливо, мінпродукти: які товари експортувала та імпортувала Дніпропетровщина 2022 року

Сьогодні 20:30
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2022 року Дніпропетровська область імпортувала та експортувала велику кількість товарів.

Новости Днепра про Метал, паливо, мінпродукти: які товари експортувала та імпортувала Дніпропетровщина 2022 року

Регіон співпрацював з 163 країнами світу.

Як повідомили на сайті головного управління статистики в Дніпропетровській області, за 9 місяців цього року Дніпропетровщина найбільше експортувала недорогоцінні метали та вироби з них (46%), мінеральні продукти (36,6%), руди, шлак і золу (34,7%). Загалом обсяг експорту товарів підприємствами Дніпропетровської області 2022 року становив 5184,6 млн доларів, або 54,3% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

А імпортував регіон – мінеральні продукти (22,9%), передусім мінеральне паливо, нафту і продукти її перегонки (21,4%), машини, обладнання та механізми. Також – електротехнічне обладнання (16,8%), продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (14,7%). Обсяг імпорту – 2937,1 млн доларів, або 73,4% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. 

Варто зазначити, що за 2022 рік Дніпропетровщина проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 163 країн світу. Серед регіонів України Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту товарів (15,7%) поступається лідерством лише Києву, імпорту (7,6%) – Києву та Львівській області.

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Новости Днепра про Метал, паливо, мінпродукти: які товари експортувала та імпортувала Дніпропетровщина 2022 рокуУкраїнська Новости Днепра про Метал, паливо, мінпродукти: які товари експортувала та імпортувала Дніпропетровщина 2022 рокуРусский

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