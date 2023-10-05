Мешканцям Дніпра та Рівного та не вдалося втекти з України, бо вони були під прицілом тепловізора

Продуктивна ніч видалася у прикордонників на Одещині.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Трьох громадян України затримали вночі прикордонники Ізмаїльського загону на державному кордоні неподалік села Кубей Болградського району. Правопорушники, мешканці Одещини, намагалися потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску.

За годину потому чотири особи призовного віку також спробували штурмувати державний кордон до Молдови, але вже в Ізмаїльському районі. Мешканців Донецької, Дніпропетровської та Рівненської областей затримали охоронці державного кордону поблизу села Котловина.

Завдяки тому, що Державна прикордонна служба України впроваджує використання сучасних видів озброєння та техніки, правопорушники були виявленні завчасно за допомогою тепловізора.

На всіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону». Також перевіряється інформація в РТЦК та СП відносно кожної особи.

По двох випадках приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Окрім того, оперативники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали трьох чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови. Мешканці Запорізької, Чернігівської та Одеської областей дісталися до одного з населених пунктів Одещини та очікували слушного часу для реалізації своїх протиправних намірів, які були викриті правоохоронцями.

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