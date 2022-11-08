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Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

Сьогодні 12:36
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У громадських туалетах в Дніпрі ламаються пеленальні столики. Причина виявилася несподіваною.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що останнім часом у вуличних громадських туалетах почали ламатися пеленальні столики. Якщо до вандалізму та пропажі йоршиків та туалетного паперу всі вже звикли, то цей факт насторожив. Провівши розслідування, комунальники виявили, що причина була в “актах дружби організмами”.

Я вірю в те, що переважна більшість співробітників ЖКГ міста Дніпра не є вуаєристами. Проте доволі часто співробітники, які проводять роботи в технологічному приміщенні, повідомляють, що, знаходячись там, неодноразово чули крики. Для своєчасного можливого рятування життя, враховуючи статут підприємства і звуки, які, на їх думку, можуть нести характер злочину, співробітники були вимушені екстрено вимикати основне приміщення туалету. У результаті 100% екстрених відкриттів ними неодноразово були візуально зафіксовані “акти дружби організмами” наших містян на пеленальних столиках. Шановні мешканці. Якщо ви твердо вирішили провести акт злягання в об’єкті комунальної власності, то переконливо просимо Вас дбайливо ставитись до міського майна. P.S. Єдине, що все ще зберігає мені віру у людство, – це те, що туалетний папір та йоржики крадуть набагато частіше, ніж безкоштовні пелюшки для дітей у туалетах”, – розповів Михайло Лисенко на своїй сторінці в фейсбук.

Мешканців Дніпра закликають покращувати демографію не в комунальних туалетах, а якщо вже дуже треба, то робити це обережно.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

Той самий столик для пеленання.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

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