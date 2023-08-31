Мешканців Дніпра та області зобов’яжуть платити за воду з колодязів і свердловин: чи правда це

Мережею шириться інформація про те, що всіх українців нібито зобов’яжуть платити за воду з колодязів і свердловин.

Чи правда це – читайте у нашому матеріалі!

Останнім часом у мережі поширюють інформацію про те, що всі громадяни України, які мають колодязі та артезіанські свердловини, будуть зобов’язані встановлювати лічильники і платити за використання підземних вод.

Відповідний ролик з посиланням на постанову уряду і своїми коментарями опублікував невідомий користувач соцмереж.

Як з’ясувалося, це чергова маніпуляція, яку поширюють пропагандисти.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Зазначається, що 11 липня 2023 року з’явилася постанова № 703 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод».

Однак, як повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Стрілець, облік свердловин, плата за користування водою та зобов’язання отримувати дозвільні документи стосуються винятково бізнесу.

Тобто українцям, які використовують воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники і платити за воду.

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Нагадаємо, раніше ми писали: “Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки”: мережею шириться новий фейк.

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