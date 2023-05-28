Мешканців Дніпра та області закликають вночі не ігнорувати тривоги

В облраді наполегливо радять вночі реагувати на сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.
Наполегливо раджу вночі реагувати на сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки, – написав у себе в телеграм-каналі очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Причин Лукашук не називає, але варто дослухатися.
Попередньо, за даними моніторингових каналів, наразі є активність стратегічної авіації. Ймовірно, саме через це мешканців Дніпропетровщини закликають бути обережними.
Нагадаємо, у ніч на 28 травня на Україну випустили 59 дрон-камікадзе. За даними повітряних сил, 58 із них вдалося збити.
На Дніпропетровщині, окрім Нікопольщини, було спокійно.
Зауважимо, що цього тижня нашу область атакували двічі. Під час останнього обстрілу загинуло четверо осіб. Ще понад тридцять отримали поранення.Яна Юхименко
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