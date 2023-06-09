Мешканців Дніпра та області лякають спалахом “холери”: чи є загроза

Мешканців області лякають холерою.

На тлі проблем з Каховським водосховищем, яке стрімко міліє після підриву росіянами ГЕС, у мережі почали ширити панічні повідомлення. Соцмережі та месенджери завалені дописами про те, що в Україні, а зокрема в тих регіонах, які знаходяться на Дніпрі, є загроза спалаху холери.

У тексті повідомлення мовиться про те, що якась невідома лікарка попереджає про холерну паличку та закликає мити овочі в кип’яченій воді та не користуватися водою з-під крана. Причина дуже дивна. За словами неназваного “джерела” вище за течією рік, які впадають в Дніпро, ніби-то купа трупів, які розкладаються.

На це відреагували в Раді оборони Кривого Рогу.

Криворіжці, не реагувати на панічні вкиди!

У нас НЕМАЄ БСМП.

У нас НЕМАЄ ХОЛЕРИ.

Дуже схоже на російську іпсятину, – написав Олександр Вілкул.

Текст всюди однаковий. Ймовірно, його спочатку почали розганяти боти, а потім люди піддалися паніці та стали розкидати це повідомлення по чатикам. Не ведіться. Холери немає, а якщо буде загроза, то вас попередять.

У Дніпрі холери немає

Раніше у Дніпроводоканалі повідомили, що слідкують за якістю води з-під крана. І станом на зараз, усе в нормі. Раніше в МОЗ попереджали про загрозу інфекційних захворювань та закликали не купляти рибу на стихійних ринках. Адже недобросовісні рибалки могли назбирати карасів, які залишилися на дні Каховського моря, після того, як водосховище почало міліти.

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