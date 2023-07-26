Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

О 13:52 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що група ворожих літаків Ту-95мс летить у напрямку пускових рубежів.
Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00, – зазначили у ПС.
Наразі стало точно відомо, що є пуски крилатих ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту – година-півтори!
Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території рф та тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття! – повідомили у Повітряних силах.
Не ігнорувати тривогу мешканців Дніпра та області закликав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, – написав він.
Також про небезпеку повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Були зафіксовані пуски з Каспію. У разі тривоги будьте в укриттях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких! – зазначив він.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
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