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  • Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Сьогодні 17:53
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Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

О 13:52 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що група ворожих літаків Ту-95мс летить у напрямку пускових рубежів.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00, – зазначили у ПС.

Наразі стало точно відомо, що є пуски крилатих ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту – година-півтори!

Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території рф та тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття! – повідомили у Повітряних силах.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Не ігнорувати тривогу мешканців Дніпра та області закликав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, – написав він.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Також про небезпеку повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Були зафіксовані пуски з Каспію. У разі тривоги будьте в укриттях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких! – зазначив він.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Будь ласка, будьте в безпечних місцях! 

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півториУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півториРусский

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