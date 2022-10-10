Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнути

Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнути

Сьогодні 17:23
просмотров

Українців просять скоротити споживання електроенергії.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнути

У Дніпро ОВА громадян також просять обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пережити критичне навантаження на енергосистему ввечері.

«Вимкнути все без чого можемо обійтись. Що зайве або не обов’язкове. Також прошу опрацювати обмеження руху електротранспорту — де можливо. Щоб пройти сьогодні період максимальної напруги на енергосистему. Прошу всіх очільників громад, особливо міст, вжити необхідних заходів та дати відповідні команди по громадах. Дане питання погоджено з Офісом Президента та на контролі ОВА», — йдеться у зверненні.

Найбільш енерговитразатні прилади, від варто тимчасово вимкнути:

  • електрообігрівачі;
  • бойлери;
  • електроплита;
  • мікрохвильова піч;
  • пральна машина;
  • електрична духова шафа;
  • електрочайник;
  • кавоварка;
  • праска;
  • посудомийна машина;
  • кондиціонер;
  • зарядні пристрої;
  • пилосос;
  • комп’ютер;
  • телевізор. 

Крім того, у Дніпрі скоротили кількість трамваїв та тролейбусів, що економити електроенергію. Підприємців також просят вимкнути зайве світло.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнутиУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнутиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра

    Внаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась вранці 10…

    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

    10 жовтня 2022 року було схоже на 24 лютого 2022…

    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців

    Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і…

    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

    10 жовтня близько 16:00 у Слобожанському помітили чоловіка без свідомості.…

    Наверх