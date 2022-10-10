Мешканців Дніпра просять економити електроенергію: які прилади варто вимкнути

У Дніпро ОВА громадян також просять обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пережити критичне навантаження на енергосистему ввечері.
«Вимкнути все без чого можемо обійтись. Що зайве або не обов’язкове. Також прошу опрацювати обмеження руху електротранспорту — де можливо. Щоб пройти сьогодні період максимальної напруги на енергосистему. Прошу всіх очільників громад, особливо міст, вжити необхідних заходів та дати відповідні команди по громадах. Дане питання погоджено з Офісом Президента та на контролі ОВА», — йдеться у зверненні.
Найбільш енерговитразатні прилади, від варто тимчасово вимкнути:
Крім того, у Дніпрі скоротили кількість трамваїв та тролейбусів, що економити електроенергію. Підприємців також просят вимкнути зайве світло.
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