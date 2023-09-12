Мешканців Дніпра попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме кілька днів

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеоявище: у період з 12 до 14 вересня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

12 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°С, вдень 20-25°С; по місту Дніпро вночі 11-13°С, вдень 22-24°С.

13 вересня: малохмарна погода. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°С, вдень 21-26°С.

14 вересня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптик розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня: чи варто діставати пуховики.

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