Мешканці ж/м Придніпровськ скаржаться на “колу” із кранів (ФОТО)

На ранок стало краще!

Учора ввечері на мешканців житлового масиву Придніпровськ очікував “сюрприз” – із крану лилася вода чорно-коричневого кольору.

Про це повідомляє dnepr.info.

На ранок ситуація покращилася – вода стала більш-менш прозорою.

Чи пов’язано це якось із масштабним проривом на водогоні на правому березі Дніпра – невідомо.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпрі на Набережній Заводській стався прорив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм. Через це без води та тепла залишилася частина мешканців на правому березі. Наразі комунальники працюють над усуненням пошкодження. Також ми повідомляли, коли водопостачання обіцяють відновити.

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