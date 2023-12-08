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Мешканці ж/м Придніпровськ скаржаться на “колу” із кранів (ФОТО)

Сьогодні 13:35
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На ранок стало краще!

Новости Днепра про Мешканці ж/м Придніпровськ скаржаться на

Учора ввечері на мешканців житлового масиву Придніпровськ очікував “сюрприз” – із крану лилася вода чорно-коричневого кольору.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про Мешканці ж/м Придніпровськ скаржаться на

На ранок ситуація покращилася – вода стала більш-менш прозорою.

Чи пов’язано це якось із масштабним проривом на водогоні на правому березі Дніпра – невідомо.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпрі на Набережній Заводській стався прорив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм. Через це без води та тепла залишилася частина мешканців на правому березі. Наразі комунальники працюють над усуненням пошкодження. Також ми повідомляли, коли водопостачання обіцяють відновити.

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Новости Днепра про Мешканці ж/м Придніпровськ скаржаться на Українська

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