Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 7 листопада, мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Кишинівській, 6 припинено водопостачання всієї вулиці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему.

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