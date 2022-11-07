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  • Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні 14:49
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Сьогодні, 7 листопада, мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Кишинівській, 6 припинено водопостачання всієї вулиці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему.

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Новости Днепра про Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Мешканці однієї із вулиць Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачанняРусский

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