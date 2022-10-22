Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України

Чергову схему розкрили поліціянти.

За словами поліції, 21 жовтня було затримано двох мешканців Кривого Рогу, які організували схему з продажу документів для виїзду за кордон військовозобов’язаних.

За свої послуги вони отримували від клієнтів 15 тисяч доларів. За ці кошти вони надавали пакет документів, за допомогою якого чоловіки призивного віку мали змогу виїхати за межі України.

Одного із організаторів затримали, коли той отримував кошти. Зловмисникам оголосили про підозру.

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