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  • Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України 

Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України 

Сьогодні 14:55
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Чергову схему розкрили поліціянти. 

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України 

За словами поліції, 21 жовтня було затримано двох мешканців Кривого Рогу, які організували схему з продажу документів для виїзду за кордон військовозобов’язаних. 

За свої послуги вони отримували від клієнтів 15 тисяч доларів. За ці кошти вони надавали пакет документів, за допомогою якого чоловіки призивного віку мали змогу виїхати за межі України. 

Одного із організаторів затримали, коли той отримував кошти. Зловмисникам оголосили про підозру.

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Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України Українська

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