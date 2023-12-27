Мешканці Кривого Рогу просять скасувати безкоштовний проїзд у транспорті

Криворіжці пропонують скасувати безкоштовний проїзд у міському транспорті.

Поки мешканці інших міст мріють безкоштовно кататися у міському транспорті, а у Дніпрі іноді виникають скандали з пільговиками та водіями, у Кривому Розі просять повернути плату за проїзд. Відповідна петиція з’явилася на сайті Криворізької міськради.

Жителька Кривого Рогу Юлія просить скасувати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Гроші, які мали витратити на це, пропонує віддати на потреби оборони та на модернізацію рухомого складу.

Авторка звернення стверджує, скасування плати за проїзд дороге задоволення для міста, позаяк щороку на це витрачають 150 мільйонів гривень. Однак комунальний транспорт “деградує”, бо грошей на його утримання та оновлення не вистачає.

Наше місто відоме безкоштовним проїздом, тоді як інші міста, включаючи прифронтові Миколаїв і Херсон, обрали платний проїзд. Цей особливий підхід призводить до надмірного навантаження міського бюджету та деградації транспортного парку. Щороку понад 150 мільйонів гривень виділяється на компенсацію безкоштовного проїзду, що стає великим фінансовим тягарем для нашого міста, – йдеться у тексті звернення.

Зважаючи на це, авторка петиції просить розглянути впровадження платного проїзду.

Гроші, які раніше витрачали на компенсацію проїзду, пропонує витратити на фінансування криворізьких захисників із 129 ОБрТрО. А також оновлення комунального транспорту та заміну вагонів метро/трамваї на низькопідлогові вагони регіонального виробництва, які адаптовані для маломобільних людей і облаштування пандусів та ліфтів у підземці.

На думку авторки звернення, це дозволить забезпечити комфортний та безпечний доступ для всіх пасажирів.

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