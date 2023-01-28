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Мешканці Кривого Рогу чули вибух: Лукашук роз’яснив ситуацію

Сьогодні 09:20
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У п'ятницю ввечері, 27 січня, мешканці Кривого Рогу могли чути звук вибухи. Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук запевнив, що приводів для паніки немає.

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу чули вибух: Лукашук роз'яснив ситуацію

Роз’яснення ситуації з’явилося в його Telegram-каналі

“Звук, схожий на вибух, який вчора ввечері чули жителі деяких районів Кривого Рогу, не був пов‘язаний із військовими діями”, – прокоментував голова ДОР. 

Крім того, він повідомив гарні новини: в громадах Дніпропетровщини протягом ночі не було зафіксовано ворожих обстрілів.

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Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу чули вибух: Лукашук роз'яснив ситуаціюУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу чули вибух: Лукашук роз'яснив ситуаціюРусский

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