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  • Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖК

Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖК

Сьогодні 11:53
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Мешканці ЖК на вулиці Гаванській пожалілися, що їх містечко намагаються захопити.

Новости Днепра про Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖК

Мешканці котеджного містечка на вулиці Гаванській повідомили, що невідомі люди намагаються захопити їх ЖК. 

Житловий комплекс «Комфорт Сіті Лагуна» розташований на вулиці Гаванській у Дніпрі. За словами мешканців, нещодавно якісь невідомі люди обмежили доступ до ЖК та вимагають плату за обслуговування території. 

Невідомі, які назвали себе «Житлово-будівельний кооператив «Комфорт Сіті Лагуна сервіс», оголосили себе керуючою компанією. Сталося це без згоди мешканців ЖК, повідомили в “Громадській раді Дніпра”.

Представники кооперативу виставили охорону та перешкоджають доступу на територію містечка. Вони вимагають з мешканців ЖК гроші за обслуговування території комплексу. За 1 квадратний метр просять 1 долар. Люди кажуть, що в разі незгоди їм погрожують вимкнути світло та воду. Зазначається, що з фасадів деяких будинків вже викрутили лампочки. 

Мешканці підозрюють, що може відбуватися рейдерське захоплення їх ЖК.

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Новости Днепра про Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖКУкраїнська

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