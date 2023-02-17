Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖК

Мешканці ЖК на вулиці Гаванській пожалілися, що їх містечко намагаються захопити.

Мешканці котеджного містечка на вулиці Гаванській повідомили, що невідомі люди намагаються захопити їх ЖК.

Житловий комплекс «Комфорт Сіті Лагуна» розташований на вулиці Гаванській у Дніпрі. За словами мешканців, нещодавно якісь невідомі люди обмежили доступ до ЖК та вимагають плату за обслуговування території.

Невідомі, які назвали себе «Житлово-будівельний кооператив «Комфорт Сіті Лагуна сервіс», оголосили себе керуючою компанією. Сталося це без згоди мешканців ЖК, повідомили в “Громадській раді Дніпра”.

Представники кооперативу виставили охорону та перешкоджають доступу на територію містечка. Вони вимагають з мешканців ЖК гроші за обслуговування території комплексу. За 1 квадратний метр просять 1 долар. Люди кажуть, що в разі незгоди їм погрожують вимкнути світло та воду. Зазначається, що з фасадів деяких будинків вже викрутили лампочки.

Мешканці підозрюють, що може відбуватися рейдерське захоплення їх ЖК.

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