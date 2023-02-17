Мешканці котеджного містечка в Дніпрі повідомили про рейдерське захоплення їх ЖК

Мешканці котеджного містечка на вулиці Гаванській повідомили, що невідомі люди намагаються захопити їх ЖК.
Житловий комплекс «Комфорт Сіті Лагуна» розташований на вулиці Гаванській у Дніпрі. За словами мешканців, нещодавно якісь невідомі люди обмежили доступ до ЖК та вимагають плату за обслуговування території.
Невідомі, які назвали себе «Житлово-будівельний кооператив «Комфорт Сіті Лагуна сервіс», оголосили себе керуючою компанією. Сталося це без згоди мешканців ЖК, повідомили в “Громадській раді Дніпра”.
Представники кооперативу виставили охорону та перешкоджають доступу на територію містечка. Вони вимагають з мешканців ЖК гроші за обслуговування території комплексу. За 1 квадратний метр просять 1 долар. Люди кажуть, що в разі незгоди їм погрожують вимкнути світло та воду. Зазначається, що з фасадів деяких будинків вже викрутили лампочки.
Мешканці підозрюють, що може відбуватися рейдерське захоплення їх ЖК.
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