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Мешканці Дніпропетровщини продали неіснуючих товарів на 1,2 млн грн: мототехніка, мобільні телефони, генератори

Сьогодні 18:00
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Зловмисникам оголосили підозру.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини продали неіснуючих товарів на 1,2 млн грн: мототехніка, мобільні телефони, генератори

За даними правоохоронців, троє мешканців Кам’янського у соцмережах створили більше десятка сторінок-магазинів. Пропонували мототехніку, мобільні телефони, генератори тощо. Також зловмисники нібито надавали послуги оренди житла на гірськолижних курортах на заході України. За товари та послуги “продавці” брали передплату, однак коли гроші надходили на рахунок, припиняли спілкування з клієнтами. 

У такий спосіб фігуранти ошукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить понад 1,2 млн гривень.

Правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання зловмисників і в їхніх автівках. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, «чорнові» записи.

Двом фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри їхньому спільнику. Слідчі дії тривають.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини продали неіснуючих товарів на 1,2 млн грн: мототехніка, мобільні телефони, генератори

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення за крадіжку двох пральних машин.  

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Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини продали неіснуючих товарів на 1,2 млн грн: мототехніка, мобільні телефони, генераториУкраїнська

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