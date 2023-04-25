Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії: які умови

Про це йдеться в публікації департаменту екологічної політики Дніпровської міськради.
Так, дніпряни можуть спробувати приєднатися до волонтерської програми в Ісландії. Зазначається, що під час поїздки учасники будуть розробляти навчальну програму для екологічної освіти шляхом проведення бесід, семінарів, заходів, курсів, зустрічей та візитів.
Серед можливих галузей:
Зазначається, що волонтерів забезпечать проживанням, харчуванням та кишеньковими витратами. Також покриють витрати на дорогу, але в межах ліміту.
Які вимоги?
– вік 22 – 35 років;
– досвід роботи в галузі наук про навколишнє середовище;
– наявність водійського посвідчення;
– розмовна англійська мова;
– проактивність та організаторські здібності є обов’язковими.
Коли: 1 травня – 28 липня
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