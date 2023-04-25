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Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії: які умови

Сьогодні 12:05
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Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії,

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії: які умови

Про це йдеться в публікації департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. 

Так, дніпряни можуть спробувати приєднатися до волонтерської програми в Ісландії. Зазначається, що під час поїздки учасники будуть розробляти навчальну програму для екологічної освіти шляхом проведення бесід, семінарів, заходів, курсів, зустрічей та візитів.

Серед можливих галузей:

  • AGRI (сільське господарство);
  • АРХ (археологія);
  • ARTS (культура – мистецтво);
  • CONS (будівництво);
  • CULT (культурний);
  • EDU (освіта – викладання);
  • ENVI (довкілля – природа);
  • FEST (фестиваль);
  • HERI (спадщина);
  • LANG (вивчення мови);
  • MANU (ручна робота);
  • RENO (ремонт, реставрація);
  • SOCI (соціальний);
  • СПОРТ (спортивні заходи, здоровий спосіб життя);
  • STUD (тема дослідження, обговорення, дослідження);
  • VIRT (віртуальний табір).

Зазначається, що волонтерів забезпечать проживанням, харчуванням та кишеньковими витратами. Також покриють витрати на дорогу, але в межах ліміту. 

Які вимоги?

– вік 22 – 35 років;
– досвід роботи в галузі наук про навколишнє середовище;
– наявність водійського посвідчення;
– розмовна англійська мова;
– проактивність та організаторські здібності є обов’язковими.

Коли: 1 травня – 28 липня

Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету та короткий мотиваційний лист надіслати на [email protected]

 

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