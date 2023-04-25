Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії: які умови

Мешканці Дніпра можуть поволонтерити в Ісландії,

Про це йдеться в публікації департаменту екологічної політики Дніпровської міськради.

Так, дніпряни можуть спробувати приєднатися до волонтерської програми в Ісландії. Зазначається, що під час поїздки учасники будуть розробляти навчальну програму для екологічної освіти шляхом проведення бесід, семінарів, заходів, курсів, зустрічей та візитів.

Серед можливих галузей:

AGRI (сільське господарство);

АРХ (археологія);

ARTS (культура – мистецтво);

CONS (будівництво);

CULT (культурний);

EDU (освіта – викладання);

ENVI (довкілля – природа);

FEST (фестиваль);

HERI (спадщина);

LANG (вивчення мови);

MANU (ручна робота);

RENO (ремонт, реставрація);

SOCI (соціальний);

СПОРТ (спортивні заходи, здоровий спосіб життя);

STUD (тема дослідження, обговорення, дослідження);

VIRT (віртуальний табір).

Зазначається, що волонтерів забезпечать проживанням, харчуванням та кишеньковими витратами. Також покриють витрати на дорогу, але в межах ліміту.

Які вимоги?

– вік 22 – 35 років;

– досвід роботи в галузі наук про навколишнє середовище;

– наявність водійського посвідчення;

– розмовна англійська мова;

– проактивність та організаторські здібності є обов’язковими.

Коли: 1 травня – 28 липня

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