Мешканці Дніпра знову можуть у “Дії” змінити місце проживання: відеоінструкція

Ця послуга поки доступна не для всіх.

У додатку «Дія» для мешканців Дніпра знову доступна послуга зміни місця проживання. Але поки що нею можуть скористатися тільки жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків, – зазначив Федоров.

Також він повідомив, що команда Мінцифри разом із Міністерством оборони працює над відновленням послуги й для чоловіків призовного віку.

Продовжуємо створювати найзручніші сервіси для українців. Далі — більше, – написав Федоров.

Отже, щоб змінити місце проживання, треба:

бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

мати податковий номер;

мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;

житло не має бути в іпотеці.

Якщо ви власник паспорта книжечки та відповідаєте всім умовам? Скористайтеся послугою на порталі “Дія”

Відеоінструкція:

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