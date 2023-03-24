Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п’яти планет: коли та як дивитися

У Дніпрі можна буде спостерігати унікальний парад планет.

28 березня після заходу Сонця на небі можна буде побачити п’ять планет. В одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Це досить рідкісне явище, адже у параді планет “візьмуть участь” відразу п’ять космічних тіл, які вирівняються в одну лінію. Зазвичай, збираються разом дві або три планети. Востаннє за парадом п’яти планет можна було спостерігати в 2016, 2020 та 2022 роках.

Як побачити парад планет

Побачити, як Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс вишикуються в одну лінію після заходу сонця. Деякі з планет можна буде знайти тільки протягом 45 хвилин після того, як небесне світило сховається за горизонт.

Найкраще спостерігати за цим в місці, де небо не закрите висотними спорудами або деревами. Адже дві з п’яти планет розташуються близько до лінії горизонту. Щоб добре побачити усі п’ять планет треба знайти бінокль або телескоп, але можна спостерігати за цим і без спеціального обладнання.

28 березня обіцяють безхмарну погоду, тому як тільки зайде сонце, ви зможете побачити яскраві цяточки, які і є планетами.

Це буде виглядати якось так:

Найпростіше буде знайти Венеру – вона найяскравіша планета на небі. Юпітер і Меркурій висітимуть поруч один з одним майже біля горизонту. Їх можна буде спостерігати менше години, після чого вони підуть за обрій. Марс відбиватиме червоним високо на південному заході неба неподалік Місяця. Уран доведеться шукати за допомогою бінокля або телескоп. Ця планета буде на небі трохи вище і лівіше Венери.