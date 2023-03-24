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Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п’яти планет: коли та як дивитися

Сьогодні 14:07
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У Дніпрі можна буде спостерігати унікальний парад планет.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п'яти планет: коли та як дивитися

28 березня після заходу Сонця на небі можна буде побачити п’ять планет. В одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Це досить рідкісне явище, адже у параді планет “візьмуть участь” відразу п’ять космічних тіл, які вирівняються в одну лінію. Зазвичай, збираються разом дві або три планети. Востаннє за парадом п’яти планет можна було спостерігати в 2016, 2020 та 2022 роках.

Як побачити парад планет 

Побачити, як Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс вишикуються в одну лінію після заходу сонця. Деякі з планет можна буде знайти тільки протягом 45 хвилин після того, як небесне світило сховається за горизонт.

Найкраще спостерігати за цим в місці, де небо не закрите висотними спорудами або деревами. Адже дві з п’яти планет розташуються близько до лінії горизонту. Щоб добре побачити усі п’ять планет треба знайти бінокль або телескоп, але можна спостерігати за цим і без спеціального обладнання. 

28 березня обіцяють безхмарну погоду, тому як тільки зайде сонце, ви зможете побачити яскраві цяточки, які і є планетами.

Це буде виглядати якось так:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п'яти планет: коли та як дивитися

Найпростіше буде знайти Венеру – вона найяскравіша планета на небі. Юпітер і Меркурій висітимуть поруч один з одним майже біля горизонту. Їх можна буде спостерігати менше години, після чого вони підуть за обрій. Марс відбиватиме червоним високо на південному заході неба неподалік Місяця. Уран доведеться шукати за допомогою бінокля або телескоп. Ця планета буде на небі трохи вище і лівіше Венери.

Нагадаємо, у лютому дніпряни вже могли бачити парад планет. Тоді в рядок вишикувалися Місяць, Юпітер, Венера та Нептун (який сховався за обрієм, тому його було погано видно). А на початку березня стався поцілунок Венери та Юпітера. Ці дві планети наблизилися один до одного на мінімальну відстань, через це здавалося, що вони “цілуються”.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п'яти планет: коли та як дивитисяУкраїнська

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