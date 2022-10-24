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Мешканці Дніпра зможуть побачити сонячне затемнення 25 жовтня

Сьогодні 17:31
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Мешканці Дніпра зможуть побачити часткове сонячне затемнення 25 жовтня.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити сонячне затемнення 25 жовтня

25 жовтня українці зможуть спостерігати за сонячним затемненням. За словами науковців, місяць закриє сонце тільки на 60 %.

У Дніпрі початок затемнення очікується о 12:29. О 13:45 буде пік, коли місяць повністю закриє сонце, а уже 14:59 все закінчиться. Щоправда на завтра обіцяють дощову погоду, тому спостерігати за цим природним явищем доведеться онлайн. 

Зазначимо, що астрологи кажуть, що сонячне затемнення впливає на фізичний стан. Більшість може відчути слабкість, бажання відпочити, або навіть переоцінити своє життя.

Крім того, день сонячного затемнення – несприятливий час для будь-яких починань. Краще утриматися від:

  • укладення важливих фінансових угод;
  • переїздів і зміни роботи;
  • подорож;
  • сварок і з’ясування відносин;

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