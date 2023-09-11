Мешканці Дніпра зможуть побачити комету, яка наближається до Землі раз на 437 років: коли саме

Дуже скоро на максимальну відстань до Землі наблизиться унікальна комета Нісімура. Експерти стверджують, що вона підійде настільки близько до нашої планети, що знадобиться лише бінокль для спостережень.

Точний розмір цієї комети невідомий, її виявили лише місяць тому. Однак про неї є деякі дані, оскільки це одна з найзагадковіших і рідкісних комет, що наближається до Землі раз на 437 років. Решту часу ця комета знаходиться на замерзлій околиці сонячної системи. Попереднього разу ця комета пролітала так близько до Сонця та Землі 1568 року, і наступного разу її варто чекати у гості лише 2460 року.

Ім’я цій кометі надали на честь японського астронома-аматора Хідео Нісімури, який виявив її 11 серпня вперше.

Робоча назва комети Нісімура – С/2023 З1. У неї зелений хвіст, оскільки вона містить, за словами вчених, “більше газу, ніж пилу”.

Коли комета Нісімура наблизиться до Землі

Як стверджують спостерігачі, комета пройде найближче до Сонця 17 вересня. Вона буде на відстані 33 млн кілометрів від Сонця. А потім комета абсолютно безпечно пройде повз Землю на відстані 125 млн кілометрів.

Спостерігати за рухом комети можна буде 16 та 17 вересня. Її добре буде видно у Північній півкулі. Необхідно лише запастися біноклем.

Найкраще дивитися на небо перед сходом сонця, у північно-східному напрямку ліворуч від Венери, на чистому небі, вільному від забруднень, – рекомендують астрофізики.

Зазначимо, комета – це небесне тіло з каменю та льоду, яке обертається навколо Сонця по еліптичних орбітах. Коли вони наближаються на максимально близьку відстань до Сонця, їхнє крижане ядро випаровується, утворюючи хвіст із пилу та газу. Світло Сонця відбивається від хвоста, роблячи комети видимими з Землі.

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